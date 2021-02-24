Туристический комплекс построят в 700 метрах от Кижей

Власти Карелии рассчитывают на строительство туристического комплекса на берегу Онежского озера в Медвежьегорском районе вблизи острова Кижи.

Об этом сообщил сегодня на совещании правительства министр экономического развития Олег Ермолаев.

По его словам, строительство планируется в деревне Оятевщина, которую отделяет от острова Кижи пролив шириной около 700 метров. Кроме того, инвестор планирует возвести объекты для размещения туристов в деревне Кондобережская в нескольких километрах от Оятевщины. Общая стоимость проекта, по словам министра, составит около 15 млрд рублей.

Для размещения этих построек планируется выделить земли лесного фонда и сельхозназначения. По словам министра имущественных и земельных отношений Янины Свидской согласования, необходимые для изменения статуса этих участков, близятся к завершению.

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