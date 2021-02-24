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Туристический комплекс построят в 700 метрах от Кижей

Новости. Общество
16:11, 25 Февраля 2021
фото: pixabay
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Власти Карелии рассчитывают на строительство туристического комплекса на берегу Онежского озера в Медвежьегорском районе вблизи острова Кижи.

Об этом сообщил сегодня на совещании правительства министр экономического развития Олег Ермолаев.

По его словам, строительство планируется в деревне Оятевщина, которую отделяет от острова Кижи пролив шириной около 700 метров. Кроме того, инвестор планирует возвести объекты для размещения туристов в деревне Кондобережская в нескольких километрах от Оятевщины. Общая стоимость проекта, по словам министра, составит около 15 млрд рублей.

Для размещения этих построек планируется выделить земли лесного фонда и сельхозназначения. По словам министра имущественных и земельных отношений Янины Свидской согласования, необходимые для изменения статуса этих участков, близятся к завершению.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2021-02-25 17:19:02
Такие записные тролли. как Врунофф, уводят от сути - это их оплачиваемая задача. А вот что это за инвестор - имя, пожалуйста, в чем суть его предложений - ни слова. Так как и в проектах "алмазных" и "золотых" месторождений Карелии. Землю с ее лесом и камнями просто "пилят".
врунофф
2021-02-25 16:24:35
Хде дебаркадер нелидовский ? Скоро по удо выйдет.
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