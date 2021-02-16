Туристов из Карелии на Черноморском побережье признали самыми добрыми

Владельцы жилья на Черноморском побережье рассказали, какие туристы чаще всего приезжают к ним.
Сервис бронирования жилья TVIL.RU провёл исследование среди владельцев жилья и определил, что на Черноморское побережье приезжают больше всего требовательные москвичи, тактичные осетины, любители выпить из Мурманска, забывчивые краснодарцы и добрые карелы.
Какие туристы приезжают на Черноморское побережье:
- Москвичи — воспитанные, деликатные, но с высокими требованиями к отдыху в отеле.
- Петербуржцы — отзывчивые, готовы всегда помочь.
- Мурманчане — иногда слишком много потребляют алкоголя на территории отеля.
- Карелы — добрые, привозят много гостинцев.
- Туристы из Сибири — отзывчивые.
- Осетины — тактичные, обладают взаимовыручкой.
- Дагестанцы — часто приглашают гостей в свой номер.
- Краснодарцы — немного забывчивые на отдыхе.
Стереотип, что уровень воспитания зависит от принадлежности к тому или иному региону прочно вошёл в наше сознание. Однако подобные утверждения постоянно опровергаются. Увы, неадекватное поведение конкретного человека способно бросить тень на определённую нацию или на весь город. К счастью, с каждым туристическим сезоном мифов на сей счёт становится значительно меньше.
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