Туристов из Карелии на Черноморском побережье признали самыми добрыми

Владельцы жилья на Черноморском побережье рассказали, какие туристы чаще всего приезжают к ним.

Сервис бронирования жилья TVIL.RU провёл исследование среди владельцев жилья и определил, что на Черноморское побережье приезжают больше всего требовательные москвичи, тактичные осетины, любители выпить из Мурманска, забывчивые краснодарцы и добрые карелы.

Какие туристы приезжают на Черноморское побережье:

- Москвичи — воспитанные, деликатные, но с высокими требованиями к отдыху в отеле.

- Петербуржцы — отзывчивые, готовы всегда помочь.

- Мурманчане — иногда слишком много потребляют алкоголя на территории отеля.

- Карелы — добрые, привозят много гостинцев.

- Туристы из Сибири — отзывчивые.

- Осетины — тактичные, обладают взаимовыручкой.

- Дагестанцы — часто приглашают гостей в свой номер.

- Краснодарцы — немного забывчивые на отдыхе.

Стереотип, что уровень воспитания зависит от принадлежности к тому или иному региону прочно вошёл в наше сознание. Однако подобные утверждения постоянно опровергаются. Увы, неадекватное поведение конкретного человека способно бросить тень на определённую нацию или на весь город. К счастью, с каждым туристическим сезоном мифов на сей счёт становится значительно меньше.