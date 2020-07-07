Туристов в Карелии ждет качественный мобильный интернет

Гости горного парка "Рускеала", музея "Кижи", Валаама и других популярных направлений Карелии могут быть уверены в качестве высокоскоростного мобильного интернета Tele2, заявил и.о. директора петрозаводского филиала Tele2 Андрей Зыкин.

На прошедшей видеоконференции с представителями СМИ Андрей Зыкин рассказал о результатах работы компании Tele2 в Карелии за последний год, отметив существенное расширение зоны действия сети 4G.

"В начале 2020 года мы добавляли технологию 4G на базовые станции, где ранее действовали стандарты 2-го и 3-го поколений. Также улучшили зону покрытия как в крупных городах, так и в районах республики. Например, провели работы В Петрозаводске, на Древлянке, в Кондопоге, среди районных центров – Калевала, Суоярви, Пиндуши (Медвежьегорский район)".

В условиях ввода ограничений в связи с пандемией компания Tele2 не прекращала технические работы, обеспечивая качественной связью и высокоскоростным интернетом своих абонентов в Карелии.

И сегодня после частичного снятия ограничений Андрей Зыкин с уверенностью заявляет, что компания готова к началу туристического сезона: "Абоненты Tele2 могут воспользоваться качественным мобильным интернетом и связью на территории горного парка "Рускеала", в музее-заповеднике "Кижи" или в монастыре на Валааме. Можно комфортно делиться впечатлениями с близкими и даже вести стримы на скорости 4G".

В диалоге со СМИ представитель Tele2 рассказал, что так как границы из-за пандемии на сегодняшний день остаются закрытыми, многие россияне посещают местные достопримечательности, в том числе приезжают Карелию.

"Проанализировав активность абонентов в популярных туристических направлениях Карелии в июне, мы увидели, что объем интернет-трафика, например, на территории горного парка "Рускеала" вырос на 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, - отметил Андрей Зыкин. - В парк приезжают в основном из Санкт-Петербурга, также есть посетители из Калининграда, Москвы, Ханты-Мансийска и Салехарда. На Валааме и в Кижах больше всего паломников и туристов также из Северной столицы. Незначительно меньше их посещают абоненты из Москвы, Нижнего Новгорода и Мурманска".

Tele2 работает на территории республики уже 10 лет. Как сказал Андрей Зыкин, если в 2010 году главными услугами, которыми пользовались абоненты, были голос и SMS, то сейчас доступ к высокоскоростному интернету в смартфоне – базовая функция.

Отметим, сегодня сеть Tele2 доступна 95% жителей республики, при этом 90% могут пользоваться высокоскоростным 4G-интернетом.

"Трафик в сети 4G каждый год удваивается, поэтому компания Tele2 отвечает на этот запрос и систематично модернизирует свою инфраструктуру, - подвел итог Зыкин. - Мы расширяем возможности сети и в крупных городах, и в районах, и в популярных туристических зонах. Оператор готов предоставить качественные услуги мобильного интернета и местным жителям, и многочисленным гостям Карелии, чтобы все абоненты могли общаться с близкими, погружаться в цифровой мир, оставаться всегда на связи".

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