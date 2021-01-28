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"Туристы - это инструмент": какое будущее ждет экономику прибрежных районов Белого моря в Карелии

Новости. Общество
11:49, 29 Января 2021
фото: Столица на Онего/Валерий Поташов
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Власти Карелии рассчитывают на привлечение крупных инвестиций в развитие районов, расположенных в прибрежной зоне Белого моря.

Основную ставку делают на туризм – ради туристов будут строить дороги, реконструировать порты и развивать авиационное сообщение.

Планы правительства обсуждались на серии совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов Карелии.

Финансирование большинства проектов планируется, в первую очередь, за счет федерального бюджета в рамках программы развития Соловецкого архипелага, которое зависит от прибрежной инфраструктуры Беломорья.

Привлечение частных инвестиций, по мнению властей республики, должно подстегнуть присвоение эти районам статуса территорий Арктической зоны России.

По словам главы Карелии, "развитие туризма -  не самоцель, а иструмент" социально-экономического развития Беломорья.  Реконструкция дорог и порта, открытие авиасообщения повысит рентабельность других видов бизнеса.

Подробнее о планах правительства читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Бумеранг
2021-01-29 13:33:52
На Выг озере есть, Петровский Ям, где был Петр l, а не далеко Телекино, где можно востановить лагерь, или на его базе создать vip тюрму и возить туда учиникоа, студентов и чиновников, для профилактики коррупции.
David
2021-01-29 13:07:05
Тяжело живется в мире фантазий. Кончится чумка и кончатся туристы.
Андрей Дубенский
2021-01-29 12:09:32
"Туристы - это инструмент"? Сразу Хармс вспоминается: "Женщина - станок любви",- сказал (фамилия) и получил по морде". И здесь бы так надо...
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