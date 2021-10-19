Туристы из Финляндии фотографировались у концлагеря в Германии с нацистским приветствием

Выходку финнов у мемориала жертвам фашизма расследует немецкая полиция.

В Германии и Финляндии разгорелся скандал из-за двух финских туристов, которые фотографировались с нацистским приветствием у бывшего концлагеря Дахау, где сейчас открыт мемориал жертвам фашизма. В компании оказался еще один финн, который все снимал на фотокамеру. Как пишет Yle, очевидцы сообщили об инциденте в полицию, которая занялась расследованием случившегося, поскольку в Германии запрещена демонстрация нацистской символики.

После того, как об этой выходке рассказали ведущие германские издания, о произошедшем написали и в Финляндии. Как выяснилось, финны находились в нетрезвом состоянии и пытались объяснить свою выходку шуткой. Им объявлен запрет о пожизненном запрете на посещение мемориала.