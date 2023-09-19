Туристы из Санкт-Петербурга до Валаама могли добраться по Ладоге за 2,5 рубля

Краеведы рассказали об истории валаамского монашеского флота на Ладожском озере.

Как пишет «Фактор News», на Ладогу первый пароход заглянул в 1830 году, однако регулярная пароходная линия возникла только спустя 12 лет, после создания в 1842 году «Общества Ладожского пароходства». Краеведы это связывают с активным освоением ладожского побережья Карельского перешейка преуспевающими петербургскими дачниками и ростом паломничества в Коневецкий и Валаамский монастыри.

Сначала пароход «Валаам» на одноименный остров отходил из Шлиссельбурга. Но вскоре суда стали отправляться в Ладогу от Смольнинской набережной Петербурга, направляясь по маршруту: остров Ковенец — Кексгольм (ныне Приозерск) — Валаам — Сердоболь (Сортавала) и обратно.

Стоимость проезда в один конец была вполне демократичной, дети до 12 лет имели право на билет в полцены. В первом классе до Валаама можно доехать за 2,5 руб.

Как богомольцы пытались обмануть таможню монастыря и провезти на остров вино и табак, знает «Фактор News».