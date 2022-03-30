Туристы с севера и запада России создали опасные ситуации на дорогах Карелии (ФОТО)

О нарушениях, зафиксированных на трассах Карелии, сообщили в Госавтоинспекции республики.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в минувшие дни были пресечены нарушения со стороны сразу двух гостей республики из Мурманской и Калининградской областей.

Автотурист из Мурманска совершил обгон, выехав на «встречку», при том, что обгон на этом участке дороги в Пряжинском районе был запрещен. Нарушителю грозит штраф — 5 тысяч рублей — либо лишение прав от 4 до 6 месяцев.

А в Кондопожском районе житель Калининградской области превысил скорость более чем на 40 км/час.

Напомним, сотрудники ГИБДД Карелии разыскивают неизвестного водителя, сбившего 9-летнего ребенка в Сортавале и покинувшего место ДТП.