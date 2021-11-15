Туристы поедут на зимние Кижи на поездах и автобусах

Управление по туризму Карелии планирует зимой запустить новый туристический маршрут, который позволит туристам из Москвы на поезде доехать до Медвежьегорска и дальше — на автобусе до острова Кижи.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» руководитель Управления Анна Борчикова.

По ее словам, возможность добраться до острова Кижи на автобусе появится после сдачи в эксплуатацию в декабре автодороги до деревни Оятвещина. Эта деревня расположена на берегу Онежского озера в 600 метрах от острова. По льду туристов будут возить суда на воздушной подушке.

«Туристы смогут из города Москва добраться до Медвежьегорска и дальше через Оятевщину посетить в зимний период остров Кижи. Надеюсь, в следующем году уже в этот зимний период мы сможем его запустить», — сказала Борчикова.