Туристов предупредили, что им грозит на дороге до культового туристического места в Карелии (ФОТО)

Автодорога к горе Вотаваара непроходима для неподготовленных автомобилей – по ней могут проехать только машины с высоким клиренсом и полным приводом.
Об этом предупредили туристов проезжавшие по дороге очевидцы.
Один из них разместил фотографию в группе «Весь Петрозаводск | Карелия», на которой видно, что обычный внедорожник почти утонул в огромной луже.
Подписчики группы, проезжавшие по дороге до Воттоваары подтвердили, что она непригодна для обычного транспорта.
«Теперь туристы суются в каждую дырку в Карелии на своих авто. Там местные возят на УАЗиках. Нет, надо самим забраться», — написал один из подписчиков.
«Отличная дорога. Это же не трасса федерального значения. Пошёл в лес- будь един с природой», — пошутил другой комментатор.
«А нам понравилась поездка, адреналинчик, — добавил еще один подписчик.
Туристические фирмы, которые организуют туры на Воттоваару, заранее предупреждают гостей, что они не смогут проехать на неподготовленном автотранспорте, и предлагают трансфер до подножия горы.
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