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Туристы уже начали бронировать места в гостиницах Карелии на лето

Новости. Общество
09:08, 14 Января 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Петрозаводск попал в число городов, где туристы хотели бы отдохнуть летом.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие направления отдыха туристы заранее бронируют на лето 2022 года.

Спрос на бронирование лета в январе увеличился на 30% относительно прошлого года. Отмечают аналитики сайта Tvil.ru. Россияне всё меньше стали опасаться covid-ограничений в стране и охотно бронируют жильё для летнего отдыха в 2022 году.

В десятку популярных направлений отдыха летом, по данным раннего бронирования, вошли Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Абхазия, Ставропольский край, Тверская область, Калининградская область, Татарстан, Карелия и Московская область.

Относительно 2021 года наиболее заметное увеличение спроса видно в Феодосии и Севастополе (+46%), Санкт-Петербурге и Кабардинке (+175%), Кисловодске (+150%) и Москве (+200%).

Однако, как сообщили в Tvil.ru, в этом году на 10% увеличилась средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах на курортах Крыма и Краснодарского края. «Больше всего подорожал отдых летом 2022 в Черноморском, — добавляют аналитики. — Чтобы отдохнуть летом на мысе Тарханкут, туристы бронируют заранее жильё, так как по сравнению с прошлым годом цены поднялись на 63%».

Также стоит отметить, что россияне не планируют этим летом двухнедельный отпуск проводить в путешествиях. Средняя продолжительность отдыха упала на 8%. В январе 2022 года туристы, в среднем, бронируют жильё на лето на 8 дней.

Десять популярных направлений отдыха летом 2022 по данным раннего бронирования:

1.Феодосия — 3151 руб. / 11 ночей
2.Севастополь — 3456 руб. / 9 ночей
3.Санкт-Петербург — 3314 руб. / 6 ночей
4.Кабардинка — 3391 руб. / 10 ночей
5.Гагра — 3531 руб. / 9 ночей
6.Кисловодск — 1819 руб. / 10 ночей
7.Москва — 3249 руб. / 4 ночи
8.Калининград — 2800 руб. / 5 ночей
9.Казань — 2400 руб. / 8,5 ночи

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