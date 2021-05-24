Туристы все чаще выбирают Петрозаводск, чтобы отдохнуть без детей

Столица Карелии вошла в десятку популярных городов для отдыха без детей.

При бронировании жилья туристы все чаще выбирают объекты размещения, где не принимают семьи с детьми. Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие города и курорты выбирает больше всего пар, отдыхающих без детей.

В тройку лидеров-городов для отдыха без детей вошли Ялта, Сочи и Санкт-Петербург. Петрозаводск в списке занял седьмую строчку. В рейтинг попали также Гагра, Кисловодск, Москва, Калининград, Казань и Ростов-на-Дону.

По данным сервиса, туристы бронируют жилье для отдыха без детей на лето от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 4,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Кисловодске (1618 рублей за ночь), дороже – в Петрозаводске (4758 рублей за ночь). В Ялте же отдых обойдется в среднем в 3510 рублей, а в Сочи – в 2247 рублей.

Ранее Петрозаводск стал популярным городом для отдыха у туристов с питомцами.