Туристы вскрыли солеварню на берегу Белого моря в Карелии

В Кемском районе Карелии туристы вскрыли единственную в республике частную солеварню, которой владеет Ольга Ягодина.

"Разбудил звонок с Куземы. На остров встали вчера туристы, взломали солеварню... Рыбаки увидели открытые двери - сразу позвонили мужикам. Те мчатся разбираться. Вот такие сейчас туристы... Мало того, что мы горы мусора за ними убираем, они ещё считают возможным вскрывать, ломать все ради любопытства или скуки", - написал Ягодина в Facebook.

"Сижу реву от бессилия...", - добавила она.

Напомним, что в Куземе на берегу Белого моря действует единственная в республике солеварня. Ее основателем является москвичка Ольга Ягодина.