Туристы вскрыли солеварню на берегу Белого моря в Карелии

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В Кемском районе Карелии туристы вскрыли единственную в республике частную солеварню, которой владеет Ольга Ягодина.
"Разбудил звонок с Куземы. На остров встали вчера туристы, взломали солеварню... Рыбаки увидели открытые двери - сразу позвонили мужикам. Те мчатся разбираться. Вот такие сейчас туристы... Мало того, что мы горы мусора за ними убираем, они ещё считают возможным вскрывать, ломать все ради любопытства или скуки", - написал Ягодина в Facebook.
"Сижу реву от бессилия...", - добавила она.
Напомним, что в Куземе на берегу Белого моря действует единственная в республике солеварня. Ее основателем является москвичка Ольга Ягодина.
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