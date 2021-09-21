Туристы выбирают город в Приладожье Карелии для отдыха осенью в коттеджах

Лахденпохья попала в топ-3 популярных направлений для осеннего отдыха в загородных домах.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, где можно душевно отдохнуть осенью в коттедже. В тройку лидеров вошли Евпатория, Анапа и Лахденпохья. Так же в топе-10 направлений, где россияне чаще всего бронируют на осень дома и коттеджи, оказались Осташков, Банное, Сергиев Посад, Санкт-Петербург, Суздаль, Переславль-Залесский и Шерегеш.

По статистике Tvil.ru, россияне бронируют осенний отдых в загородных домах с 1 до 9 ночей и тратят на проживание от 3 до 9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в коттедже осенью в Евпатории, дороже – в Санкт-Петербурге. В Лахденпохье отдых обойдется в 5935 рублей за ночь.

Коттеджи осенью больше всего бронируют пары – 36%. На втором месте – компании – 28%. Для отдыха с детьми загородные дома выбирает 25% семей.

Ранее сообщалось, город в Карелии попал в топ-10 недорогих направлений отдыха в бархатный сезон.