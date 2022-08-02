Туристы выбирают озера Карелии для отдыха в бархатный сезон

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru составил рейтинг городов, где можно недорого отдохнуть на озерах в августе и сентябре.

Туристы активно бронируют отели и дома в Сортавале, чтобы отдохнуть в начале осени. Самые популярные озера России в бархатный сезон ― озера Карелии, соленые озера Оренбуржья, Селигер в Тверской области, Яктыкуль (Банное) в Башкирии, Байкал в Иркутской области, Абрау в Краснодарском крае, Валдайское озеро в Новгородской области, озеро Плещеево и Рыбинское водохранилище в Ярославской области, Ладожское озеро в Ленинградской области.

Как сообщили в Tvil.ru, туристы бронируют отели и дома на озерах в августе и сентябре от 2 до 5 ночей и тратят на проживание от 2 до 7,5 тысяч рублей в сутки. В Сортавале отдых в среднем обойдется в 5902 рублей, а в Приозерске Ленинградской области ― в 7540 рублей.

По данным Tvil.ru, спрос на отдых в бархатный сезон вырос на 67 % относительно аналогичного периода прошлого года.

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