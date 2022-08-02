Стало известно, какие достопримечательности Карелии наиболее популярны у туристов

Сервис «Яндекс путешествия» составил рейтинг достопримечательностей по числу запросов.

Аналитики сервиса поиска и покупки билетов на транспорт, а также поиска гостиниц «Яндекс Путешествия» составили рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поиске «Яндекса». В него вошли 2295 культурных объектов, в том числе 19 из Карелии. По числу популярных объектов наша республика заняла 27 место среди регионов страны.

Популярнейшим объектом Карелии оказались Кижи. Остров занял 19 место в общероссийском топе по числу поисковых запросов.

Также в число популярнейших объектов попали Валаамский монастырь, Преображенская церковь на острове Кижи (отдельно), урочище Сандармох, петроглифы на мысе Бесов Нос, Беломорские петроглифы, Важеозерский монастырь, а также Собор Александра Невского и Музыкальный театр в Петрозаводске.

Характерно, что среди запросов в Карелии лидируют монастыри, тогда как по России больше доля музеев.

Также аналитики подсчитали, сооружения каких эпох чаще фигурируют в поиске — в Карелии, как и в России в целом, лидирует XX век.

Чаще всего интересуются бронированием номеров в Карелии туристы из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, Мурманской области и Ленинградской области. При этом сами жители Карелии активнее всего бронируют отели в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Москве, Вологодской области и Ленинградской области.