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Туркомплекс появится рядом с Домом композиторов в Карелии

Новости. Общество
18:20, 28 Августа 2020
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил, как проходит реставрация Дома композитора в Сортавале.

"Сегодня пришло время расширения и реставрации Дома композиторов, написал Артур Парфенчиков на свой странице в соцсети. – Рядом с ним появится современный туристический комплекс – с гостиницей, кафе, концертным залом на 270 мест.

Степень готовности этих объектов – разная. Первых гостей новая гостиница будет готова принять уже через месяц. Пока не завершится строительство кафе, питание будет организовано в столовой главного корпуса, где сделали ремонт и закупили новое оборудование".

Глава отметил, что для безопасности туристов требуется построить подземный переход под федеральной трассой - положительное заключение Главгосэкспертизы уже получено.

"Экологическую экспертизу прошли и очистные сооружения, где установлена новейшая система очистки. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство концертного зала с панорамным рестораном.Кроме того, подготовлены экологические тропы, где туристы могут ознакомиться с уникальной природой Карелии", - уточнил Парфенчиков.

Руководитель республики отмечает, что реставрация Дома композиторов - это интересный и довольно сложный проект: новые здания и сооружения нужно вписать в природный ландшафт, не нарушив его гармонию, соединить туристический комплекс с границами национального парка "Ладожские шхеры".

"Требуется также решить вопросы надежного энергоснабжения, устойчивости мобильной связи. Инвестору, который ведет строительство современного туристического комплекса на собственные средства, мы оказываем всю необходимую поддержку", - заверил Артур Парфенчиков.

С союзом композиторов продолжим сотрудничество – уже сейчас есть интересные проекты, например по созданию на территории комплекса музыкальной поляны, где смогут выступать не только известные мастера, но и наши молодые исполнители.

"Уверен, Дом творчества композиторов "Сортавала" станет одной из главных точек музыкальной культуры России", - написал Артур Парфенчиков.

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