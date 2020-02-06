Турнир по снежному регби впервые пройдет в Петрозаводске

Турнир пройдет 8 февраля на стадионе "Юность", сообщили в мэрии Петрозаводска.

В эту субботу в 13.00 пройдёт турнир "Снежное ГипербоRUGBY Карелии". Соревнования по такому экзотическому виду спорта Петрозаводск примет впервые. Турнир состоится в рамках зимнего фестиваля "Гиперборея- 2020".

За кубок поборются четыре мужские команды: "Воттоваара" и "Оружейники" из Петрозаводска, "Северный рубеж" из Мурманска и "Варяг" из Великого Новгорода.



Посмотреть на динамичные состязания и поддержать участников приглашают всех желающих.

Смотрите программу международного зимнего фестиваля "Гиперборея-2020" здесь.