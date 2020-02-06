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Турнир по снежному регби впервые пройдет в Петрозаводске

Новости. Спорт
18:20, 07 Февраля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Турнир пройдет 8 февраля на стадионе "Юность", сообщили в мэрии Петрозаводска.

В эту субботу в 13.00 пройдёт турнир "Снежное ГипербоRUGBY Карелии". Соревнования по такому экзотическому виду спорта Петрозаводск примет впервые. Турнир состоится в рамках зимнего фестиваля "Гиперборея- 2020".

За кубок поборются четыре мужские команды: "Воттоваара" и "Оружейники" из Петрозаводска, "Северный рубеж" из Мурманска и "Варяг" из Великого Новгорода. 

Посмотреть на динамичные состязания и поддержать участников приглашают всех желающих.

Смотрите программу международного зимнего фестиваля "Гиперборея-2020" здесь.

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