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Туроператоры отказались от продажи путевок на курорты Египта

Новости. Общество
20:40, 26 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Российские туроператоры, которые на прошлой неделе выставили предложения по турам на курорты Египта со стыковками в Каире и других странах, немедленно отозвали свои предложения.

Об этом РИА Новости сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ростуризм 22 октября напомнил, что формирование и реализация туристских продуктов, включающих воздушную перевозку в города Египта, кроме Каира, считаются противоправными, так как они могут представлять угрозу жизни и здоровью российских туристов.

Ломидзе подтвердила, что недавно российские туроператоры начали предлагать путевки на курорты Красного моря на стыковочных рейсах. Это могли быть варианты с пересадкой в Каире, Стамбуле и других аэропортах. Но после того как Федеральное агентство по туризму напомнило о противоправности реализации туров, включающих авиаперелеты на курорты Египта, туроператоры сняли свои предложения, сказала она.

"Резонно предположить, что в случае, если какие-то туристы уже успели приобрести путевку на курорты Египта, то деньги им будут полностью возвращены. Однако такие предложения начали поступать от бизнеса совсем недавно, буквально в течение прошлой недели, поэтому массовых продаж еще быть не могло", — уточнила Ломидзе.

При этом она обратила внимание на то, что возможность добраться до Шарм-эш-Шейха или Хургады из Каира наземным транспортом остается, так как по этому варианту транспортировки российских путешественников предупреждений ведомства не выходило.

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