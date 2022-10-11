Туры за границу из Карелии в 2022 году подорожали почти в 2 раза

Услуги туристических агентств, организующих поездки за рубеж, в Карелии за 9 месяцев подорожали в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

Например, стоимость поездки на отдых в Египет увеличилась в 3,2 раза и в сентябре превысила 86105 рублей. Цены на туры в ОАЭ выросли в 2,8 раза, а в Турцию — в 2,5 раза. Средняя стоимость путевок в эти страны в сентябре достигла, соответственно, 94069 рублей и 56421 рубль на человека.

Одновременно снизились цены на поездки в Южную и Юго-Восточную Азию и Закавказье. Стоимость туров в азиатские страны составила в среднем 106,5 — 108, 6 тыс. рублей, а в закавказские — 40,7 тыс. рублей.