890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Скончался 35-летний пешеход, которого иномарка сбила на трассе в Карелии
14.08.2020 18:20
Автоинспекторы в Петрозаводске проверят водителей на трезвость 1
14.08.2020 20:41
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске 11
14.08.2020 18:59
Буксир высотой в 9-этажный дом остановит движение на "Коле"
14.08.2020 18:20
Гинеколог Олег Погодин: "Мужчина-гинеколог в Карелии - штучный товар" 2
14.08.2020 17:37
Петрозаводчанка обокрала пьяную соседку 1
14.08.2020 18:40

"Творческая мастерская" представит спектакль для людей трудного возраста

Новости. Культура
16:30, 15 Августа 2020
фото: © Из личного архива Александра Баркара
Загрузка...

Около месяца в "ТМ" идут репетиции нового спектакля "1/101". Режиссер Александр Баркар вместе с соавтором Миррой Трубниковой создали целый калейдоскоп историй из жизни подростков, которые своими "детскими" вопросами ставят в тупик мам и пап, бабушек и дедушек.

Взрослым, которые, по сути, так и не стали взрослыми, просто нечего ответить своим детям. Спектакль о пропасти из молчания, о трудном возрасте, страхах и комплексах заставит зрителя и плакать, и смеяться, надеются оба.

О своей новой работе, актерах, которые недавно пополнили труппу "Творческой мастерской", и влиянии пандемии на творческий процесс Александр Баркар и Мирра Трубникова рассказали "Столице на Онего" в интервью.

"В спектакле есть много сложных вопросов, которые встают перед нами. Эти вопросы сплетаются в тугие клубки веревок, являющимися связующим элементом сценографии и реквизита. Клубочки оказываются в руках персонажей на протяжении всего действия и символизируют множество вещей от метафорических семейных связей до альтер-эго самих героев", – рассказал Александр.

Подробнее о постановке читайте в материале "Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз

Аналитика

14.08.2020 16:07
Обществоведение
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин о женском здоровье, "передовой" гинекологии, безграничных возможностях и семье врачей.
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
12.08.2020 13:32
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 17
10.08.2020 15:18
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»