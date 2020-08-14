"Творческая мастерская" представит спектакль для людей трудного возраста

Около месяца в "ТМ" идут репетиции нового спектакля "1/101". Режиссер Александр Баркар вместе с соавтором Миррой Трубниковой создали целый калейдоскоп историй из жизни подростков, которые своими "детскими" вопросами ставят в тупик мам и пап, бабушек и дедушек.

Взрослым, которые, по сути, так и не стали взрослыми, просто нечего ответить своим детям. Спектакль о пропасти из молчания, о трудном возрасте, страхах и комплексах заставит зрителя и плакать, и смеяться, надеются оба.

О своей новой работе, актерах, которые недавно пополнили труппу "Творческой мастерской", и влиянии пандемии на творческий процесс Александр Баркар и Мирра Трубникова рассказали "Столице на Онего" в интервью.

"В спектакле есть много сложных вопросов, которые встают перед нами. Эти вопросы сплетаются в тугие клубки веревок, являющимися связующим элементом сценографии и реквизита. Клубочки оказываются в руках персонажей на протяжении всего действия и символизируют множество вещей от метафорических семейных связей до альтер-эго самих героев", – рассказал Александр.

Подробнее о постановке читайте в материале "Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем".