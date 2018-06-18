"Творческая мастерская" станет участником международного театрального фестиваля

Труппа театра драмы Карелии "Творческая мастерская" отправилась на международный театральный фестиваль "Голоса истории", который будет проходить в Вологде с 19 по 27 июня.

"20 июня на сцене Вологодского драматического театра наши актеры покажут спектакль "Васса", - рассказали в ТМ.

Кроме карельского театра участниками фестиваля станут коллективы из Вологды, Ульяновска, Еревана, Мытищ, Челябинска, Перми, Архангельска, Абакана, Санкт-Петербурга и Москвы.

Спектакль "Васса" поставлен по пьесе Максима Горького "Васса Железнова" (вариант 1935 года); режиссер – Сергей Стеблюк.

"Со дня премьеры в январе 2017 года спектакль получил мощное зрительское одобрение и поддержку, сразу попал в поле зрения профессиональных театральных критиков – карельских и российских", - отмечают в театре.

Фестиваль "Голоса истории" появился в Вологде в 1991 году как смотр спектаклей профессиональных театров в историко-архитектурной среде. Его главной сценой под открытым небом является уникальный ансамбль Вологодского кремля. В программе форума за годы его проведения показано более 170 спектаклей 80 профессиональных театров из 25 регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.