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Новости. Культура
18:40, 18 Июня 2018
фото: Творческая мастерская

"Творческая мастерская" станет участником международного театрального фестиваля

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Труппа театра драмы Карелии "Творческая мастерская" отправилась на международный театральный фестиваль "Голоса истории", который будет проходить в Вологде с 19 по 27 июня.

"20 июня на сцене Вологодского драматического театра наши актеры покажут спектакль "Васса", - рассказали в ТМ.

Кроме карельского театра участниками фестиваля станут коллективы из Вологды, Ульяновска, Еревана, Мытищ, Челябинска, Перми, Архангельска, Абакана, Санкт-Петербурга и Москвы.    

Спектакль "Васса" поставлен  по пьесе Максима Горького "Васса Железнова" (вариант 1935 года); режиссер – Сергей Стеблюк.

"Со дня премьеры в январе 2017 года  спектакль получил мощное зрительское одобрение и поддержку, сразу попал в поле зрения профессиональных театральных критиков – карельских и российских", - отмечают в театре.

Фестиваль "Голоса истории" появился в Вологде в 1991 году как смотр спектаклей профессиональных театров в историко-архитектурной среде. Его главной сценой под открытым небом является уникальный ансамбль Вологодского кремля. В программе форума за годы его проведения показано более 170 спектаклей 80 профессиональных театров из 25 регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

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