"Творческая мастерская" выпускает трагикомедию с Валерием Чебуркановым

Театр драмы Карелии "Творческая мастерская" 6 и 7 апреля представит премьеру спектакля "Слуги Фемиды".

"Слуги Фемиды" – это театральная фантазия, созданная по повести и радиопьесе швейцарского писателя Фридриха Дюрренматта "Авария". Спектакль ставит давний друг и партнер театра – московский режиссер Андрей Тупиков в содружестве с известным карельским художником Сергеем Терентьевым.

"По жанру это психологическая драма, которой придана детективная форма, в ней всего несколько действующих лиц, - говорится в анонсе спектакля. - Но в инсценировке, которую предлагает зрителю режиссер, история разворачивается не столько в экзистенциально-абсурдном, свойственном стилю великого швейцарца, сколько в трагикомическом ключе".

По сюжету, машина процветающего торгового представителя Альфредо Трапса ломается где-то в сельской местности. Ему ничего не остается, как отдать ее в ремонт и переночевать в доме старого судьи. Вечером к хозяину приходят гости – бывшие прокурор, адвокат и палач. Во время трапезы они предлагают Альфредо сыграть в своеобразную игру, которая, по существу, является полушутливой имитацией судебного процесса.

В спектакле заняты Валерий Чебурканов, Александр Лисицын, Георгий Николаев, Дмитрий Максимов, Юрий Максимов и Виктория Фёдорова.

Спектакль адресован зрителям от 16 лет.