«Творится полный бардак», — в Петрозаводске пожаловались на работу Управления по вопросам миграции

В соцсети рассказали о проблемах при оформлении в Управлении по вопросам миграции при МВД Карелии.

Посетители пожаловались на работу Управления по вопросам миграции при МВД. Пост об этом был опубликован в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Хотелось бы рассказать о работе Управления по вопросам миграции при М. Д. Чтобы получить обычную справку на квартиру надо пройти девять кругов ада. Творится полный бардак! Большие очереди, возле электронного терминала нет консультанта, пенсионеры не могут разобраться. Людей заставляют брать квитки из терминала, при том что электронная очередь не работает», — написали в паблике.

Ранее жители деревни в Карелии пожаловались, что их оставили без света.