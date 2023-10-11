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Жилую деревню в Карелии оставили без света

Новости. Общество
16:55, 12 Октября 2023
фото: Freepik

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Жители деревни в Кондопожском районе пожаловались, что их «возвращают в каменный век».

В редакцию «Столицы на Онего» обратились жители деревни Илемсельга, расположенной в Кондопожском районе Карелии. По их словам, деревню оставили без света в буквальном смысле этого слова.

Улица, на которой расположена большая часть домов деревни, освещена не полностью и, по словам жителей    населенного пункта, будет отключена полностью. При этом линия электропередачи, по которой электричество поступало в деревню, уже давно не обслуживалась, заросла кустарником, а сами опоры находились в аварийном состоянии.

«Нас буквально возвращают в каменный век, и это прямо на Октябрьской железной дороге, рядом с Кондопогой и столицей республики», — пожаловались жители Илемсельги.

В настоящий момент жители деревни выходят из положения с помощью генераторов, но их содержание обходится дорого. Между тем с наступлением зимы проблема отсутствия электроэнергии станет еще более актуальна, тем более, что в деревне круглогодично проживают несколько человек.

Напомним, в минувшие выходные без электричества на целый день остались несколько населенных пунктов на юго-западе Карелии, включая районный центр Лахденпохья.

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