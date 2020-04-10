Тысячи россиян приобрели страховку от коронавируса

Страховку от коронавируса уже приобрели несколько тысяч жителей России, сообщили "Москве 24" в страховых агентствах.

"Программа страхования от коронавируса появилась в марте, – сообщили представители страховой компании "Арсеналъ". – На сегодняшний день ею уже воспользовалось несколько тысяч человек". Наличие хронических заболеваний на стоимость страховки в данной компании не влияет, однако ее не оформляют на детей младше одного года и людей старше 60 лет.

В компании "АльфаСтрахование" разработано несколько программ на случай выявления COVID-19 с единовременной выплатой. "Мы видим большой спрос со стороны клиентов с первых дней запуска программ. По одной из них уже застраховано более двух тысяч человек", – пояснили представители компании. Страховые суммы могут составлять от 20 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от периода диагностирования коронавируса и течения самой болезни.

По состоянию на 2 апреля страховая компания "Согласие" заключила свыше 200 договоров страхования от коронавируса. О запуске похожего продукта ранее также объявила компания "Тинькофф Страхование".

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов считает, что целесообразность покупки такой страховки каждый человек устанавливает для себя самостоятельно. По мнению Кузнецова, страховые компании оценили вероятность наступления событий и посчитали возможным предложить данный продукт населению.

"Насколько это важно или не важно – это как страхование жизни в целом, – считает эксперт. – Этот вид страхования близок к страхованию от несчастного случая. Равно как программы при наступлении онкологического заболевания".

"Сейчас нас окружает много цифр по коронавирусу, и как их интерпретировать – личный выбор каждого", – подчеркнул Кузнецов.

Напомним, по данным на утро 11 апреля в Карелии зарегистрированы два больных инфекцией. Предварительные положительные результаты тестов на коронавирус получены у четырех жителей Сегежского, Прионежского районов и Петрозаводска.