У 53-летней петрозаводчанки угнали иномарку

В Петрозаводске женщина пожаловалась в полицию, что у нее угнали и разбили автомобиль, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 53-летняя горожанка и сообщила, что угнали её иномарку. Заявительница пояснила, что сдала на несколько дней в аренду свой автомобиль. Спустя пару дней ей позвонил арендатор и сказал, что утром обнаружил повреждения на машине, которых накануне не было: разбита фара и помят бампер.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего и подозреваемую, 20-летнюю горожанку, знакомую арендатора.

По версии следствия, она взяла у приятеля ключи от машины, чтобы забрать из салона забытую там сумку. Вместо этого девушка, не имея водительских прав, села за руль и поехала в магазин на чужой машине. Не справившись с управлением, она врезалась в ограждение. После этого вернула машину на место парковки и отдала ключи, ничего не сказав о случившемся.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. Ранее не судимая фигурантка находится под подпиской о невыезде.