У семи алиментщиков в Карелии арестовали имущество

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Было совершено более 400 выходов по адресам должников с целью проверки их имущественного положения, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.
В ходе рейдовых мероприятий в рамках 7 исполнительных производств наложен арест на имущество граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов.
В отношении 8 неплательщиков составлены протоколы об административных правонарушениях.
Кроме того, установлены источники доходов 44 должников, из которых будут производиться дальнейшие периодические удержания.
За время проведения рейдовых мероприятий судебные приставы взыскали с должников 38 тысяч рублей.
Основные причины накопления долгов: отсутствие работы и ведение асоциального образа жизни должниками.
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