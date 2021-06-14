Пока следствие в Петрозаводске ищет виновных в гибели подростков, в том же месте снова купаются (ФОТО, ВИДЕО)

Спустя три дня после трагедии в Петрозаводске, где в Онежском озере утонули трое подростков, в том же месте продолжают купаться дети.

Об этом говорят кадры, сделанные в понедельник фотокорреспондентом «Столицы на Онего».

Установленный на берегу аншлаг с надписью «Купание запрещено» детей не останавливает.

Как сообщалось ранее, в минувшую пятницу трое 15-летних подростков купались в районе набережной Варкауса в Петрозаводске. Тела несовершеннолетних были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега.

В Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщили, что сначала начал тонуть один из ребят. Двое друзей стали ему помогать и тоже ушли под воду. Четвертый из компании попытался их спасти. Когда у ребенка закончились силы, он поплыл к берегу. Трое мальчиков утонули.

Следственные органы Петрозаводска возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации города после гибели троих подростков, утонувших в Онежском озере.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).



«В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города Петрозаводска, не обеспечивших безопасность граждан от несчастных случаев на воде», — сообщили в Следкоме.