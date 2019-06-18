У Дмитрия Билана обнаружили "мутацию"

Певец выложил в своем Instagram новое фото. Оно вызвало бешеную реакцию публики.

На снимке у звезды появилась вторая голова, которая расположилась, так сказать, над основной, пишет издание "Дни.ру".

"И в продолжение сегодняшнего перелетного и недосыпного сюрреализма – одна голова на плечах – хорошо, две еще лучше", – прокомментировал пост Билан.



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Далее он добавил, что поспать ему так и не удалось, поэтому он пошел работать. В завершение Дмитрий пожелал всем хорошего вечера.