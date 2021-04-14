Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Каратист из Карелии завоевал серебряную медаль на первенстве России среди юниоров 2
14.04.2021 18:20
Названы условия повышения ставок по уже выданным ипотечным кредитам
14.04.2021 16:01
Команда Святослава Нефедова одержала победу на Чемпионате Карелии по баскетболу (ФОТО) 3
14.04.2021 12:50
Жители нового микрорайона в Петрозаводске вынуждены в часы пик стоять в огромных пробках 11
Сегодня 06:40
Еще два кандидата вступили в борьбу за должность сити-менеджера Петрозаводска 17
14.04.2021 16:59
Водитель в Карелии выпил и зарезал автомастера за якобы некачественный ремонт машины 2
14.04.2021 16:26
В Петрозаводске нашли новую площадку для строительства школы-интерната для инвалидов 3
14.04.2021 16:38

В Петрозаводске должники по коммунальным услугам лишились своего имущества

Новости. Общество
11:15, 15 Апреля 2021
фото: © РКС - Петрозаводск
Загрузка...

Судебные приставы совместно с ООО «КРЦ» провели очередной рейд по петрозаводчанам, задолжавшим оплату за услуги водоснабжения и водоотведения.

Петрозаводчане должны за воду более 18 миллионов рублей. Список неплательщиков опубликован на сайте АО «ПКС-Водоканал», информацию по дебиторской задолженности можно увидеть по ссылке или на сайте ООО «КРЦ» по ссылке.

Сведения о злостных должниках АО «ПКС-Водоканал» передает в суд, а судебные приставы уже принимают меры по взысканию задолженности: самая неприятная и распространенная из мер – арест имущества. Если вы не оплачиваете услуги, которыми пользуетесь, суд вправе арестовать ваш автомобиль, бытовую технику в доме, ограничить выезд за границу и т.д. У должников блокируют банковские карты, в крайних случаях на канализационных сетях неплательщиков ставят заглушки (технические приспособления, которые ограничивают выведение стоков из квартиры). Во время одного из последних рейдов судебных приставов были арестованы два автомобиля, более того, должники, оставшиеся без транспортных средств, обязаны самостоятельно оплачивать штрафную стоянку.

Внесение своевременной платы за коммунальные услуги избавит вас от ограничений: никто не отключит водоотведение в вашей квартире, машину не заберут приставы, а за несвоевременную оплату  услуг не будут начислены пени. Среди должников за коммунальные услуги есть петрозаводчане, считающие, что платить за воду – последнее дело. Но за тем, чтобы в кранах потребителей была чистая вода, стоит большая работа сотни людей, которые эту воду очищают, обслуживают сети, а потом очищают и сточные воды. Почему же те, кто может позволить себе шикарный автомобиль, не могут оплатить коммунальные услуги? Вопрос риторический. Но как бы хотелось, чтобы в ближайшем будущем его не пришлось задавать.

Пожалуйста, не дожидайтесь крайних мер воздействия, оплачивайте коммунальные услуги вовремя! И тогда в самый неподходящий момент вы не окажетесь без личного средства передвижения или денег на счету.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске

Аналитика

14.04.2021 09:35
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Карельские геологи отметили свой профессиональный праздник 3
14.04.2021 09:30
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 24
12.04.2021 09:43
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»