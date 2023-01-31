У гражданки Финляндии на границе с Карелией отобрали розу в горшке

У жительницы соседнего государства на МАПП «Вяртсиля» забрали горшечный цветок, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Сотрудники регионального Россельхознадзора нашли четыре нарушения фитосанитарного законодательства на МАПП «Вяртсиля» в Сортавальском районе.

Так, жительница Петрозаводска попыталась провезти через границу две упаковки зеленого гороха, две упаковки перца и упаковку семян тыквы.



Гражданка Финляндии направлялась в Россию с розой в горшке. При этом семена и горшечные растения нельзя ввозить без фитосанитарного сертификата.

Растения и семена вернули в Суоми. Позже другая жительница Финляндии везла с собой в ручной клади свежие яблоки, смесь салатов и чеснок, общим весом 6,75 килограмма. Также без фитосанитарного сертификата.



Петрозаводчанин попытался провезти через границу 10 упаковок овсяных хлопьев общим весом девять килограммов, также не имея фитосанитарного сертификата (без него можно провозить только пять килограммов такой продукции).

Излишки также вернули на сопредельную территорию, сообщили в Россельхознадзоре. Гражданам грозят штрафы в размере от 300 до 500 рублей.