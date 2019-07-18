У Иосифа Пригожина отобрали водительские права

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Певице Валерии пришлось пересаживаться с пассажирского сидения на водительское.
Иосиф Пригожин на два месяца лишился прав за превышение скорости, пишет Cosmopolitan.
Валерия рассказала об инциденте, который произошел во время отдыха в Европе.
"Этим летом за рулем в нашей семье я. Не то, чтобы мне этого сильно хотелось. Но так получилось", – поделилась певица.
Популярная исполнительница обнародовала видео, на котором она ловко управляет автомобилем Jaguar. При этом ее муж и продюсер Иосиф Пригожин наслаждается поездкой в магазин, сидя рядом с ней.
"Доигрался – докатался мой муж. Теперь с водительского кресла пересел на пассажирское. За превышение скорости во Франции запретили вождение в течение двух месяцев. Вот как бывает", – отметила Валерия.
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Доигрался - докатался мой муж - теперь с водительского кресла пересел на пассажирское - за превышение скорости во Франции запретили вождение в течение двух месяцев. Вот как бывааааает!!!!!!! А ещё руководитель канала @autoplustv! 😜👌@prigozhin_iosif #соблюдаемправиладорожногодвижения #дисциплинанадорогах 👌👌👌🚗🚗🚗
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