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Новости. Общество
12:33, 25 Апреля 2018
фото: Pixabay

У "Яндекса" появилась карта распространения цветочной пыльцы для аллергиков Карелии

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Сервис "Яндекс.Погода" представил карту, которая наглядно показывает концентрацию пыльцы в воздухе.

"С её помощью люди могут узнать, где, когда и насколько интенсивно будут цвести растения, вызывающие аллергию. Карта сообщает о пятнадцати самых распространённых аллергенах и охватывает почти всю европейскую часть России, Молдову, а также некоторые регионы Беларуси, Украины, Казахстана и других соседних государств", - сообщается в информации компании.

В европейской части России сезон аллергии уже начался везде, кроме северных регионов. В средней полосе и на юге страны в воздухе наблюдается пыльца ольхи и берёзы, а в начале мая появится пыльца клёна.

От года к году растения не зацветают строго по календарю, поэтому универсальные таблицы цветения не всегда помогут аллергику. Яндекс.Погода показывает прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток вперёд.

На карте также доступен долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние семь лет. Изучив этот прогноз, человек может заранее начать принимать лекарство от аллергии, чтобы подготовиться к сезону.

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