У "Карелавтотранса" могут появиться новые автобусы

Правительство Карелии готово в 2019 году увеличить финансирование ГУП "Карелавтотранс" для обновления автопарка предприятия.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, в настоящее время износ автопарка "Карелавтотранса" составляет около 80%, поэтому будут выделены «значительные средства» на покупку новых автобусов.

Подробности читайте в материале интернет газеты "Вести Карелии".