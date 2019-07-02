У компании по содержанию дорог Петрозаводска появились новые обязанности

Мэрия заключила с ООО "ТехРент" новый долгосрочный контракт на обслуживание улично-дорожной сети, сообщили в ведомстве.

Администрация Петрозаводска и ООО "ТехРент" заключили муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог и обеспечение безопасности движения сроком на 5 лет.

Будут увеличены объемы работ по вывозу снега и устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия.

Новый договор предусматривает и совершенно новые операции. Среди нововведений – очистка прилотковой и проезжей части автодорог подметально-уборочными машинами с выносным ручным агрегатом, механизированная мойка тротуаров, удаление снежных валов фрезерно-роторным снегоочистителем, распределение комбинированных и фрикционных противогололедных материалов.

Также подрядчик взял на обслуживание участки, работы на которых до настоящего времени на постоянной основе организованы не были.