У мэра Петрозаводска появились два новых заместителя

Городской совет согласовал назначение Евгения Перова и Любови Иконниковой на посты заместителей главы Петрозаводского городского округа.

Решение было принято сегодня на сессии Петросовета. За кандидатуру Иконниковой проголосовали 23 депутата, против - двое. Перова поддержали 25 городских парламентариев.

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