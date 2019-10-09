У мужчины из-за фармацевтической ошибки выросла грудь

Американец Николас Мюррей стал жертвой фармацевтической ошибки. Из-за принимаемого лекарства у него сильно выросла грудь.

Суд присяжных города Филадельфии вынес свой вердикт в разбирательстве Мюррея против компании. Мужчина обвинил корпорацию в том, что ее нейролептический препарат имеет побочный эффект, о котором ранее никогда не сообщалось, пишет Cosmopolitan.

В 2003 году Николас начал употреблять по назначению врачей препарат, который назначается для предотвращения приступов шизофрении, галлюцинаций и биполярного расстройства. Позже выяснилось, что у лекарства есть побочное действие – гинекомастия (увеличение молочных желез у мужчин).

Мюррей обратился в суд еще в 2015 году. Тогда он выиграл спор с компанией и должен был получить назначенные судом 1,75 млн долларов. Но апелляционный суд уменьшил эту сумму до 680 тысяч долларов.

Адвокаты Николаса потребовали от компании 8 млрд долларов компенсации, и суд согласился с доводами представителей истца. В заключении говорится, что компания знала о побочном эффекте, но не предупредила пациентов и врачей о нем.