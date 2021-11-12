«У нас демократия»: Пивненко объяснила, почему в России вакцинация идет медленнее, чем за рубежом

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко рассказала, как она объясняет зарубежным коллегам более низкий по сравнению с другими странами уровень вакцинации от коронавируса в России.

По ее словам, такой вопрос ей задавали во время недавней поездки на заседание постоянного комитета стран Балтийского региона в Германии.

«Я могла только сказать, что у нас присутствуют разные точки зрения, в том числе, и среди медицинского сообщества. Одни убеждают в необходимости (вакцинации — прим. ред.)… А другие, извините, пофигистски к этому относятся. И некоторые даже академики со всех экранов призывают не делать этих прививок. Поэтому такие разные точки зрения. У нас, я говорю, демократия. В отличие от вашей европейской она позволяет говорить все, кто, что думает», — сказала Пивненко в эфире телеканала «Россия 1. Карелия».