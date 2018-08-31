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Новости. Общество
18:00, 31 Августа 2018

"У нас не было никакой мысли посягнуть на мемориал, где находятся политические заключенные"

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Представители министерства обороны и Российского военно-исторического общества завершили раскопки в районе урочища Сандармох.

Совместная поисковая экспедиция РВИО и 90 отдельного специального поискового батальона Западного военного округа в Медвежьегорском районе Карелии, не успев начаться, привлекла к себе внимание. Против раскопок выступили родственники людей, расстрелянных в урочище Сандармох. Они обратились с открытым письмом к министерству культуры России, правительству Карелии, управлению по охране объектов культурного наследия республики, администрации Медвежьегорского района, Российскому военно-историческому обществу, отделению РВИО по Ленинградской области и руководителю раскопок Олегу Титберия, который руководит экспедицией.

"Везде мы слышим, что хотят поменять, подменить, переписать историю… Но у нас не было никакой мысли посягнуть на мемориал, где находятся политические заключенные. Мы хотим добавить тех, о ком еще не говорится", - поясняет Титберия.

Подробнее читайте здесь.

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