У Ольги Бузовой появился двойник (ВИДЕО)

Поклонница легла под хирургический нож, чтобы стать похожей на певицу.

Некая девушка по имени Оля уверяет, что потратила 12 миллионов на пластические операции, чтобы стать точной копией звезды: изменила нос, глаза, скулы и якобы даже уменьшила грудь, пишет "Комсомольская правда".

В Инстаграме у НеБузовой всего около 1000 подписчиков, а вот в Тик-Токе, где двойник развела куда большую активность, уже почти 100 тысяч.



Впервые девушка заявила о себе в октябре прошлого года, и с тех пор делает все возможное, чтобы Бузова ее "признала": снимает видео под ее песни, мастерит коллажи, умоляет ответить... При этом звезда "Дома-2" как-то даже лайкала видео поклонницы, но лично они так и не общались.

"Меня тоже зовут Оля, мне 24 года, – рассказала о себе НеБузова. –Я метиска, живу в разных городах – везде по месяцу, не больше. На улицах меня часто путают с Бузовой, фотографируются. Я пыталась попасть в "Дом-2", но меня не взяли".