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У Ольги Бузовой появился двойник (ВИДЕО)

Новости. Вечерняя столица
19:40, 23 Апреля 2020
фото: © instagram.com/buzova86
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Поклонница легла под хирургический нож, чтобы стать похожей на певицу.

Некая девушка по имени Оля уверяет, что потратила 12 миллионов на пластические операции, чтобы стать точной копией звезды: изменила нос, глаза, скулы и якобы даже уменьшила грудь, пишет "Комсомольская правда".

В Инстаграме у НеБузовой всего около 1000 подписчиков, а вот в Тик-Токе, где двойник развела куда большую активность, уже почти 100 тысяч.

Впервые девушка заявила о себе в октябре прошлого года, и с тех пор делает все возможное, чтобы Бузова ее "признала": снимает видео под ее песни, мастерит коллажи, умоляет ответить... При этом звезда "Дома-2" как-то даже лайкала видео поклонницы, но лично они так и не общались.

"Меня тоже зовут Оля, мне 24 года, – рассказала о себе НеБузова. –Я метиска, живу в разных городах – везде по месяцу, не больше. На улицах меня часто путают с Бузовой, фотографируются. Я пыталась попасть в "Дом-2", но меня не взяли".

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Люблю Олечку Бузову????как вам мой новый лук????? Мои хорошие, подписывайтесь ✅ на мой новый аккаунт????Всех люблю! ???? Будьте в курсе событий! ???? @ne_buzova86 ???? ☺️ @buzova86 ❤️#buzova #бузова #люблюбузову❤️#ябузова ❤️❤️ #buzovalove #buzovateam #buzova86fan #олябузова #ольгабузова #бузоваольга #бузоватожемузыка #двойник #двойникбузовой #небузова #дом2 #дом2новости #дом2news #тнт #тнтпремьер

Публикация от НЕБУЗОВА❤️ (@ne_buzova86)

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