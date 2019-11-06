У петрозаводчан арестовали автомобили за долги по коммунальным услугам

В понедельник "РКС-Петрозаводск" совместно со службой судебных приставов Карелии провели первый в этом году рейд по должникам за коммунальные услуги.

Рейд состоялся рано утром, в это время неплательщиков застать дома проще всего. У двоих изъяли автомобили: один из потребителей должен за услуги водоснабжения и водоотведения 99 тысяч рублей, второй – около 80 тысяч.

В данный момент арестованные автомобили находятся на охраняемой стоянке, если через десять дней владельцы автомобилей не оплатят долги, транспортные средства будут проданы.

Этот рейд не последний, работы с должниками планируется продолжить до конца года, всего петрозаводчане должны за услуги водоснабжения и водоотведения 200 млн. рублей, некоторые потребители задолжали за воду более 200 тысяч.

Арест имущества – крайняя мера, к которой прибегает ООО "КРЦ" через суд. В случае, если должник отказывается оплачивать счета, у злостных неплательщиков также ограничивают водоотведение.

До того, как обратиться в суд, ООО "КРЦ" уведомляет потребителя о задолженности – она указана в квитанциях, более того, сотрудники ООО "КРЦ" звонят неплательщику с просьбой погасить долг.

Узнать, есть ли у потребителя долги за коммунальные услуги, можно самостоятельно по телефону "Центра Единого Обслуживания" 56-04-31. Если у потребителя есть финансовые трудности, "РКС-Петрозаводск" всегда готовы пойти навстречу – по адресу ул. Гоголя, д. 60 в "Центре Единого Обслуживания" те, кто по каким-то причинам сейчас не имеют возможности платить за услуги, могут заключить договор о рассрочке.