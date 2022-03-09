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У погибшего на Украине жителя Карелии остались жена и две маленькие дочки

Новости. Общество
11:22, 15 Марта 2022
фото: © Паблик ВК «МБОУ Пяозерская СОШ»

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У погибшего в ходе спецоперации на Украине Романа Грудова в Карелии осталась семья.

Как сообщает на своей странице в соцсети известный в Карелии поисковик Алексей Глушков, у 29-летнего Романа Грудова, погибшего на Украине, в Карелии осталась жена и две дочери — 4 и 1 год.

Ранее сообщалось, что житель поселка Пяозерский Лоухского района Карелии, сержант, старший радист разведбатальона Роман Грудов погиб при исполнении воинского долга на Украине.

Он пополнил страшный список погибших молодых бойцов из Карелии: Беломорский район простился с 19-летним Кириллом Некрасовым, Прионежье проводило в последний путь 21-летнего Никиту Ерошкина, погибших в ходе спецоперации на Украине.

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