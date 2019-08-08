У производителя мясной продукции в Карелии обнаружили нарушения

В колбасе "Докторской" предприятия ООО "Мясной дом Карелия" обнаружили компоненты, которых нет в составе, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Была проведена внеплановая выездная проверка в отношении предприятия, занимающегося переработкой мяса и производством колбасных изделий и мясных полуфабрикатов – ООО "Мясной дом Карелия".

В ходе проверки был проведен отбор пробы продукции, произведенной на предприятии (колбасы "Докторской"). Проба была направлена в ФГБУ "Ленинградская межобластная лаборатория".



По результатам лабораторных исследований в пробе были обнаружены растительные компоненты (растительные углеводные добавки крахмала, каррагинана и растительная белковая добавка соевого изолированного белка). При этом производителем в составе продукта они были не заявлены и на маркировке отсутствовали.

Производителю назначили наказание в виде предупреждения.



Управлением Россельхознадзора выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии в части выпуска колбасы "Докторской" сроком исполнения до 01.08.2019. Действие декларации прекращено.

