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У россиян резко вырос объем "свободных денег", считают эксперты

Новости. Общество
22:00, 18 Августа 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Запасы свободных денег россиян достигли максимума за несколько лет.

В июле 2020 года объем свободных денег у средней российской семьи вырос по сравнению с показателем предыдущего месяца на 13,7% и достиг максимума для середины лета за последние несколько лет. Об этом говорится в поступившем в РБК отчете исследовательского холдинга "Ромир", пишет news.mail.

По оценке его экспертов, в июле после покупки продуктов и других товаров повседневного спроса, оплаты услуг ЖКХ, проезда на транспорте, связи и других жизненно необходимых нужд на руках у средней российской семьи осталось 28,3 тыс. руб.

Именно эту сумму средняя семья по итогам месяца может либо потратить на погашение ранее взятых кредитов, оплату крупных покупок, развлечений и т.д., либо отложить. По мнению экспертов холдинга "Ромир", именно последнее большая часть россиян и сделает.

"Россияне в июле стали активнее экономить, что и привело к росту индекса. Россияне стремятся нарастить свои сбережения, которые резко сократились в предыдущие месяцы", — пояснили авторы отчета.

По сравнению с июлем 2019 года объем свободных денег вырос на 7,2% (в прошлом году он равнялся 26,4 тыс. руб.), но особенно заметен рост по сравнению с весной нынешнего года.

В отчете отмечается, что свободных денег в июле прибавилось как у жителей мегаполисов, так и у тех, кто живет в городах поменьше. Темпы роста оказались наивысшими (+17,2%) в городах с населением 100−500 тыс. человек, однако больше всего денег на руках осталось у жителей крупных городов (35,4 тыс.).

По итогам 2020 года среднее значение показателя, как прогнозируют эксперты "Ромира", на фоне обвала в разгар введенных для борьбы с COVID-19 ограничений существенно сократится — с 27,5 тыс. руб. в прошлом году до 22,2 тыс. руб.

Объем свободных денег рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяют на основе собственных расчетов "Ромира" и Росстата, а затраты — на основе данных панельного исследования Romir Scan Panel, участники которого сканируют QR-коды с чеков, что позволяет собирать информацию о покупках в специальной базе данных.

К необходимым "Ромир" относит затраты на следующие виды товаров и услуг:
- продукты питания;
- непродовольственные товары повседневного спроса;
- жилищно-коммунальные услуги;
- бытовые услуги;
- медицинские услуги;
- услуги пассажирского транспорта;
- услуги связи;
- обязательные платежи.

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