Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Девочка-подросток пропала без вести в столице Карелии (ФОТО) 2
Сегодня 12:38
Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 331
Сегодня 09:24
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии 6
Сегодня 06:40
"Минимум 5 самолетов в сутки": Парфенчиков объяснил, как загрузить аэропорт "Петрозаводск" 9
Сегодня 14:51
Форель "в законе" 4
Сегодня 12:25
Чиновник в Карелии встретил в командировке волка (ВИДЕО) 4
Сегодня 12:06

У российской телезвезды начал гнить нос после пластической операции

Новости. Общество
21:30, 10 Марта 2021
Загрузка...

Бывшая участница реалити-шоу "Дом 2" сделала ринопластику и пожаловалась на страшные последствия.

Серия сторис появилась на ее странице в Instagram, информирует Лента.ру.

Российская телезвезда Анастасия Балинская рассказала подписчикам, что во время пластической операции хирург вживил ей пластину в кончик носа, чтобы исправить его форму. Однако, по словам блогерши, из-за недобросовестной работы специалиста инородный предмет сдвинулся и искривление ее носа только усугубилось.

Кроме того, телезвезда отметила, что имплант воспалился, начал гнить и издавать неприятный запах. "Руки надо оторвать такому хирургу", — посетовала Балинская и добавила, что ей необходимо срочное хирургическое вмешательство, чтобы остановить воспаление, однако у нее не хватает денег на процедуру. В связи с этим девушка обратилась за помощью к фанатам.

На данный момент знаменитость принимает антибиотики и пользуется специальными каплями, однако это не улучшает ее состояние. "Сначала нужно достать пластинку, потом ходить какое-то количество времени вовсе без кончика носа", — пояснила Балинская.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-03-10 21:41:20
Сифилис-такое дело.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище
04.03.2021, 14:27
"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко

Аналитика

Сегодня 12:30
Капитал
Как восстановить здоровье после пневмонии или COVID-19, знают в "Костной клинике"!
COVID-19 по-прежнему не теряет своей актуальности, и есть случаи повторного заболевания.
Форель "в законе" 4
Сегодня 12:25
Готовимся к глазной операции: безопасно и комфортно
Сегодня 09:31
Протоколы общих собраний жителей оказались фикцией 1
09.03.2021 16:45
Камень преткновения 8
03.03.2021 11:00
Вся аналитика

Чтиво

09.03.2021 12:26
Без политики
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
Главный врач Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский рассказал о работе клиники, о пациентах, новых технологиях и профессионализме врачей.
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
Букет мимоз в память о российском феминизме
04.03.2021 12:45
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»