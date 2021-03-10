У российской телезвезды начал гнить нос после пластической операции

Бывшая участница реалити-шоу "Дом 2" сделала ринопластику и пожаловалась на страшные последствия.

Серия сторис появилась на ее странице в Instagram, информирует Лента.ру.

Российская телезвезда Анастасия Балинская рассказала подписчикам, что во время пластической операции хирург вживил ей пластину в кончик носа, чтобы исправить его форму. Однако, по словам блогерши, из-за недобросовестной работы специалиста инородный предмет сдвинулся и искривление ее носа только усугубилось.

Кроме того, телезвезда отметила, что имплант воспалился, начал гнить и издавать неприятный запах. "Руки надо оторвать такому хирургу", — посетовала Балинская и добавила, что ей необходимо срочное хирургическое вмешательство, чтобы остановить воспаление, однако у нее не хватает денег на процедуру. В связи с этим девушка обратилась за помощью к фанатам.

На данный момент знаменитость принимает антибиотики и пользуется специальными каплями, однако это не улучшает ее состояние. "Сначала нужно достать пластинку, потом ходить какое-то количество времени вовсе без кончика носа", — пояснила Балинская.