У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья

Мировой суд оштрафовал управляющего Пенсионного фонда Карелии, экс-мэра Петрозаводска Николая Левина на 3 тысячи рублей за незаконное хранение охотничьих ружей.

Решение было принято еще в январе 2018 года. Оказалось, что Левин держал дома охотничьи ружья, хотя разрешение на их хранение был просрочено более чем на 10 месяцев.

Мировой суд признал чиновника виновным по ч.6. ст. 20.8 КоАП РФ "Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения", оштрафовал его на 3 тысячи рублей, а оружие – три охотничьих ружья - конфисковал. Они переданы в УМВД по Петрозаводску.

Николай Левин обжаловал решение в Петрозаводском городском суде и попросил переквалифицировать его действия по иной статье.

Он рассказал, что из-за большой нагрузки на работе в 2017 году не было времени побывать на охоте. Из-за этого он не обратил внимания на истекший срок хранения оружия. Штраф оплатил сразу после привлечения к административной ответственности.

Суд пока не вынес решение.