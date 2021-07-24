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«У вас есть лопата? Дайте скорее, а то сейчас все разгорится снова!»

Новости. Общество
16:35, 25 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Как пожарные и добровольцы спасают от огня поселок Кудама, расположенный на берегу Сямозера в Пряжинском районе Карелии.

В субботу, 17 июля, лес рядом с поселком горел открытым пламенем, огонь выжег более 100 гектаров и отошел к Кудамозеру. На подступах к Кудаме стояло несколько машин, рядом были люди, которые запрещали съезжать на лесную дорогу всем зевакам, желающим «только посмотреть».

В двух километрах за поселком Кудама, где стоит памятник погибшим в 2016 году на Сямозере детям, начинался сизый дым и черный обгоревший лес. Поднимавшийся с озера ветер раздувал обуглившуюся землю, и она вновь начинала дышать огнем. Красные языки пламени появлялись из-под пепла в разных местах.

«У вас есть лопата? Дайте скорее, а то сейчас все разгорится снова!» - кричала худенькая девушка, бегущая мне навстречу из черного леса. Лопаты у меня не было, и от этого я почувствовала себя неловко, что не могу быть нужной там, где сейчас очень важна помощь: простая, реальная, действенная помощь. От озера подошли волонтеры, захлопали возгорание лопатами. Все выдохнули.

Девушка Вита - местная жительница из Кудамы, защищала свой дом от огня, не подпуская пожар к поселку.

«Если бы вы знали, что сегодня здесь творилось ночью, - сказала Вита. – Огненный ад. Мы думали, что все сгорит. Но сейчас вроде стихло – тушили с воздуха и земли. Теперь горит у Кудамозера. Надеюсь, пожару не дадут снова дойти до нас».

Подробнее читайте в репортаже Ирины Мерковой «Осторожно, стреляет!»

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Иосиф Виссарионович
2021-07-25 18:23:09
"У что по этому поводу сказал бы товарищ Берия!?"....он нашёл бы всех " абрамовичей", уверен....
Off
2021-07-25 18:06:55
Я понял !!
Губер обещал погасить огонь в субботу ..но не сказал в какую субботу .
Он точно погасит огонь к 18 сентября !!!
Мужик сказал , мужик сделал .
А СОЛНЦЕЛИКИЙ ПОДОЖДЕТ..: он двадцать лет ждал ..подождет еще cool:
сашка
2021-07-25 18:35:12
Off/лёха, до тебя слишком медленно доходит. Начнем с того, что он обещал не тебе. Да и вообще не обещал. Теперь о твоих истериках : невский пассаж не снесли, детский сад в ключевском карьере построят, дрова у соседей воровать не перестал, пенсия не светит. Грустная перспектива..
театральный критик
2021-07-25 16:43:42
У нее айфон с лопату. Пусть им тушит. Модница :)
Гость
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