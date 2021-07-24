Как пожарные и добровольцы спасают от огня поселок Кудама, расположенный на берегу Сямозера в Пряжинском районе Карелии.

В субботу, 17 июля, лес рядом с поселком горел открытым пламенем, огонь выжег более 100 гектаров и отошел к Кудамозеру. На подступах к Кудаме стояло несколько машин, рядом были люди, которые запрещали съезжать на лесную дорогу всем зевакам, желающим «только посмотреть».

В двух километрах за поселком Кудама, где стоит памятник погибшим в 2016 году на Сямозере детям, начинался сизый дым и черный обгоревший лес. Поднимавшийся с озера ветер раздувал обуглившуюся землю, и она вновь начинала дышать огнем. Красные языки пламени появлялись из-под пепла в разных местах.

«У вас есть лопата? Дайте скорее, а то сейчас все разгорится снова!» - кричала худенькая девушка, бегущая мне навстречу из черного леса. Лопаты у меня не было, и от этого я почувствовала себя неловко, что не могу быть нужной там, где сейчас очень важна помощь: простая, реальная, действенная помощь. От озера подошли волонтеры, захлопали возгорание лопатами. Все выдохнули.

Девушка Вита - местная жительница из Кудамы, защищала свой дом от огня, не подпуская пожар к поселку.

«Если бы вы знали, что сегодня здесь творилось ночью, - сказала Вита. – Огненный ад. Мы думали, что все сгорит. Но сейчас вроде стихло – тушили с воздуха и земли. Теперь горит у Кудамозера. Надеюсь, пожару не дадут снова дойти до нас».

Подробнее читайте в репортаже Ирины Мерковой «Осторожно, стреляет!»