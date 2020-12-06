У водоемов Петрозаводска установили знаки с запретом выходить на лед

Запрещающие знаки в местах возможного выхода людей на лед появились на 13 участках.

Знаки установлены на Онежской набережной и набережной Варкауса, в Песках, у Каменного Карьера и Четырехверстного озера, на реке Лососинке вблизи набережной Гюллинга, а также в Соломенном, Сайнаволоке и других районах города, сообщили в мэрии.

В зимнее время в период формирования безопасного ледового покрова на водоемах прогулки по акватории Петрозаводска запрещены. Также нельзя выезжать на лед на автотранспорте и специализированной технике. За нарушение правил охраны жизни людей на воде предусмотрена административная ответственность.

Петрозаводчанам напомнили телефоны оперативных служб: в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в Единую службу спасения - 01 (с мобильного -112) или в ЕДДС Петрозаводска по номеру 051.

Ранее трое подростков провалились под лед на озере Контокки в Карелии.