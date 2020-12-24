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Наркоконтроль Карелии запустил челлендж за отказ от вредных привычек

Новости. Общество
11:33, 25 Декабря 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин
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В рамках специальной акции любой желающий может высказать все, что он думает о современном образе жизни в нашей стране, заявили в МВД Карелии.

Управление по контролю за оборотом наркотиков полиции Карелии объявило об акции. Она направлена на пропаганду здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Любой желающий может поделиться своими размышлениями на эту тему.

На данный момент уже несколько человек приняли участие в "челлендже". Так, Наталья Окунева, региональный представитель Агенства стратегических инициатив (АСИ) по Республике Карелия рассказала о том, как стать сильной личностью и уметь справляться со сложными ситуациями. А Светлана Барташевич, руководитель региональной общественной организации "Национальная автономия белорусов в Республике Карелия" дала свои ответы на простые, но в тоже время сложные вопросы: в чем состоят жизненные ценности, каково предназначение человека. "Смысл жизни – помогать людям, а не искать счастье в сомнительных удовольствиях", – говорит Светлана Евгеньевна.

Любой желающий может принять участие в акции. Нужно лишь записать небольшой ролик о том, что важно для Вас, и опубликовать его в соцсетях с хештегом #Интересные_люди_Карелии_о_важном.

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