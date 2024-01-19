У жителей Карелии изъяли восемь единиц огнестрельного оружия

Росгвардейцы совместно с сотрудниками МВД республики провели 80 проверок на прошлой неделе.

Росгвардейцы Карелии совместно с сотрудниками МВД республики провели 80 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны региона.



Было составлено 4 протокола об административных правонарушениях.

Изъяли 8 единиц огнестрельного оружия. Жители Карелии добровольно сдали 26 единиц оружия.